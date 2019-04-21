"Манчестер Сити" хочет купить "нового Месси" и отдать его в аренду

По информации источника, "горожане" готовы выложить за Альмаду 20 млн фунтов и сразу же отдать его в аренду испанской "Жироне", чтобы избежать санкций со стороны ФИФА.

Атакующий полузащитник в нынешнем сезоне дебютировал на профессиональном уровне и забил уже три мяча в 17 матчах. "Велес Сарсфилд" (40) на данный момент идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины, отставая от лидирующего "Расинга" (57) на 17 очков.