"Манчестер Сити" готовится потратить 400 млн евро на покупку Месси

Руководство "Манчестер Сити" намеревается воспользоваться задержкой в подписании нового контракта между Месси и "Барселоной" — в июле клуб объявил о продлении соглашения с футболистом, но официально контракт до сих пор не подписан.
Испанская газета AS утверждает, что представители "Сити" поддерживают контакт с окружением Лео и уже подготовили почву для его перехода. Ранее не раз сообщалось, что Месси мог перебраться в "Сити" еще во время летного трансферного окна.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал национальный кубок и четыре раза — Лигу чемпионов УЕФА.
Месси — пятикратный обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту года. В 2014 году он стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Аргентины.
Уже сообщалось, в августе "Барселона" продала одного из своих лидеров — бразильца Неймара. "Пари Сен-Жермен" побил трансферный рекорд, заплатив за форварда 222 млн евро.
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