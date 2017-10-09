"Манчестер Сити" готовится потратить 400 млн евро на покупку Месси

Похоже, "Манчестер Сити" всерьез рассматривает возможность приобретения Лионеля Месси. Арабские владельцы "горожан" готовы заплатить "Барселоне" 400 млн евро за аргентинца. Если переход состоится, лидер каталонцев почти вдвое превзойдет нашумевший трансферный рекорд Неймара.
Lionelis Messi
© Reuters / Scanpix

Руководство "Манчестер Сити" намеревается воспользоваться задержкой в подписании нового контракта между Месси и "Барселоной" — в июле клуб объявил о продлении соглашения с футболистом, но официально контракт до сих пор не подписан.

Испанская газета AS утверждает, что представители "Сити" поддерживают контакт с окружением Лео и уже подготовили почву для его перехода. Ранее не раз сообщалось, что Месси мог перебраться в "Сити" еще во время летного трансферного окна.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал национальный кубок и четыре раза — Лигу чемпионов УЕФА.

Месси — пятикратный обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту года. В 2014 году он стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Аргентины.

Уже сообщалось, в августе "Барселона" продала одного из своих лидеров — бразильца Неймара. "Пари Сен-Жермен" побил трансферный рекорд, заплатив за форварда 222 млн евро.

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