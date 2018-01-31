Это первый хет-трик 31-летнего россиянина в нынешнем сезоне и 12-й в заокеанской карьере. Он вышел на второе место в истории "Пингвинз" по этому показателю, однако до сорока хет-триков легендарного Марио Лемье ему еще далеко.
По этому показателю Малкин сравнялся с Алексеем Ковалевым и теперь делит с ним пятое место в рейтинге российских легионеров. Лидерами среди россиян в НХЛ являются Павел Буре и Александр Овечкин, которые оформили по 20 хет-триков в карьере.
На счету Евгения Малкина в этом сезоне 26 шайб в 48 встречах, причем из них 12 он забросил в январе. Всего на его счету 887 (354 + 533) очков в 754 играх НХЛ.
"Питтсбург Пингвинз" одержал третью победу кряду и с 59 очками занимает пятое место в Восточной конференции лиги.
Малкин сделал 12-й хет-трик в заокеанской карьере
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