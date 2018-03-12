Теперь на счету Малкина 919 (367+552) очков в 772 матчах — он стал пятым среди россиян. Дацюк набрал 918 (314+604) баллов в 953 встречах.
У занимающего четвертое место Алексея Ковалева 1029 (430+599) очков. Лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ остается Сергей Федоров (1179), но уже в следующем сезоне его может обогнать Александр Овечкин (1107).
После матча с "Далласом" Малкин вплотную приблизился к Никите Кучерову в споре лучших бомбардиров нынешнего сезона. Джино набрал 87 очков в сезоне-2017/18. У Кучерова — 88.
With a goal and an assist tonight, Evgeni Malkin has leap frogged Pavel Datsyuk for full possession of 5th place for the most points among Russian-born players. pic.twitter.com/V9wPdIaPdd— Penguins PR (@PensPRLady) March 12, 2018
Малкин обошел Дацюка в списке лучших российских бомбардиров НХЛ
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу...
ВИДЕО: Владимир Путин жонглирует мячом в рекламе ФИФА (3)
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА)...
"Ливерпуль" и "Реал" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов
"Ливерпуль" и мадридский "Реал" стали первыми...
Минюст США заинтересовался оправдавшими российских олимпийцев судьями CAS (12)
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что судьями...
Легкоатлетам РФ скоро нельзя будет выступать даже в нейтральном статусе (20)
Глава рабочей группы Международной ассоциации...
TOP новостей
Достаточно было звонка, чтобы убрали рекламу и вернули деньги (1)
Социальная реклама профсоюза полиции об отрицательных...
Исследование показало, почему жители Литвы обманывают друг друга (47)
Многие жители Литвы , предприниматели, а также...
Назвали новые данные эмиграции: какие решения возможны (36)
Масштабы эмиграции из Литвы по-прежнему вызывают...
В администрации мэрий работают 18% родственников (7)
В администрациях мэрий работают около 18% родственников,...
ГНИ напоминает: пришло время декларации доходов
До начала мая жители Литвы могут декларировать доходы...