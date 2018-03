Малкин обошел Дацюка в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Теперь на счету Малкина 919 (367+552) очков в 772 матчах — он стал пятым среди россиян. Дацюк набрал 918 (314+604) баллов в 953 встречах.

У занимающего четвертое место Алексея Ковалева 1029 (430+599) очков. Лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ остается Сергей Федоров (1179), но уже в следующем сезоне его может обогнать Александр Овечкин (1107).

После матча с "Далласом" Малкин вплотную приблизился к Никите Кучерову в споре лучших бомбардиров нынешнего сезона. Джино набрал 87 очков в сезоне-2017/18. У Кучерова — 88.

With a goal and an assist tonight, Evgeni Malkin has leap frogged Pavel Datsyuk for full possession of 5th place for the most points among Russian-born players. pic.twitter.com/V9wPdIaPdd— Penguins PR (@PensPRLady) March 12, 2018