Малкин набрал 91-е очко в сезоне

В гонке снайперов чемпионата Малкин занимает третье место (41 гол), уступая только капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (44) и финну Патрику Лайне из "Виннипега" (43).
Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби в игре с "Монреалем" набрал 2 (1+1) очка. В 74 матчах текущего сезона форвард "пингвинов" имеет 79 (24+55) очков.
Голевая передача против "Монреаля" стала для Кросби 700-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец стал 53-м в истории лиги игроком, кто добрался до рубежа в 700 передач. Всего в 856 играх на счету Кросби 1106 (406+700) очков.
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