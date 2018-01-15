В чемпионате НХЛ нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча против "Детройта" (4:1). Российский форвард набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности "+2".
© AP / Scanpix

Россиянин забросил пять шайб в последних трех играх. Всего в этом сезоне в активе Малкина — 46 (19+27) очков в 41 матче. Среди россиян нападающий "Питтсбурга" занимает третье место, уступая Александру Овечкину (49 очков) и Никите Кучерову "(60 очков).

"Питтсбург" в 45 матчах набрал 49 очков и делит 7-8-е места на Востоке с "Рейнджерс". Лидирует "Тампа" с 65 очками.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Малкин набрал 4 очка против "Детройта"

В чемпионате НХЛ нападающий "Питтсбурга" Евгений...

В клубе КХЛ уволили третьего главного тренера за один сезон

В клубе Континентальной хоккейной лиги "Адмирал"...

ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018 по футболу

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться...

ВИДЕО: Хоккеисты "Авангарда" устроили массовую драку на корпоративе

Хоккеисты омского "Авангарда" устроили массовую драку...

В WADA назвали хакеров Fancy Bear преступной организацией (7)

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало...

TOP новостей

Министр обороны Швеции: нам нужно действовать сообща (92)

Министр обороны Швеции Петер Хультквист во время...

Новшество в литовской столице – автобусы и троллейбусы меняют свой цвет (22)

В настоящее время автобусы и троллейбусы в Вильнюсе...

Японский премьер почтил память спасавшего евреев в Литве дипломата Сугтхаары (10)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках своего...

Цены на жилье в Литве бьют рекорды (3)

Цены на квартиры и частные дома во многих регионах...

В Алитусе несовершеннолетние избили девочку, пострадавшая в реанимации (3)

В Алитусе банда несовершеннолетних избила девочку....