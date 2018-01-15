Малкин набрал 4 очка против "Детройта"

Россиянин забросил пять шайб в последних трех играх. Всего в этом сезоне в активе Малкина — 46 (19+27) очков в 41 матче. Среди россиян нападающий "Питтсбурга" занимает третье место, уступая Александру Овечкину (49 очков) и Никите Кучерову "(60 очков).
"Питтсбург" в 45 матчах набрал 49 очков и делит 7-8-е места на Востоке с "Рейнджерс". Лидирует "Тампа" с 65 очками.
В клубе КХЛ уволили третьего главного тренера за один сезон
В клубе Континентальной хоккейной лиги "Адмирал"...
ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018 по футболу
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться...
ВИДЕО: Хоккеисты "Авангарда" устроили массовую драку на корпоративе
Хоккеисты омского "Авангарда" устроили массовую драку...
В WADA назвали хакеров Fancy Bear преступной организацией (7)
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало...
TOP новостей
Министр обороны Швеции: нам нужно действовать сообща (92)
Министр обороны Швеции Петер Хультквист во время...
Новшество в литовской столице – автобусы и троллейбусы меняют свой цвет (22)
В настоящее время автобусы и троллейбусы в Вильнюсе...
Японский премьер почтил память спасавшего евреев в Литве дипломата Сугтхаары (10)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках своего...
В Алитусе несовершеннолетние избили девочку, пострадавшая в реанимации (3)
В Алитусе банда несовершеннолетних избила девочку....