Малкин набрал 4 очка против "Детройта"

Россиянин забросил пять шайб в последних трех играх. Всего в этом сезоне в активе Малкина — 46 (19+27) очков в 41 матче. Среди россиян нападающий "Питтсбурга" занимает третье место, уступая Александру Овечкину (49 очков) и Никите Кучерову "(60 очков).

"Питтсбург" в 45 матчах набрал 49 очков и делит 7-8-е места на Востоке с "Рейнджерс". Лидирует "Тампа" с 65 очками.