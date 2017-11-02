В качестве альтернативного варианта Макгрегор рассматривает возможность поединка с другим боксером — Полом Малиньяджи, который готовил его к бою с Мейвезером, сообщает Boxing Scene.
"Изначально Мейвезер говорил о возможности провести в перспективе бой по правилам смешанных единоборств, это его слова перед нашим поединком. Я хочу привести одного из этих чертовых боксеров в октагон. Я пришел в их мир, я подарил им шоу, пусть теперь они придут в мой мир", — цитирует Макгрегора ТАСС.
Макгрегор напомнил, что в последний раз, когда в ММА пришел бывший чемпион мира по боксу по трем разным версиям — американец Джеймс Тони, он проиграл удушением бойцу смешанного стиля Рэнди Кутюру меньше чем за минуту.
Напомним, что летом этого года Мейвезер одолел Макгрегора на боксерском ринге техническим нокаутом в десятом раунде и получил за бой 350 миллионов долларов. Эта победа стала для него 50-й в 50 поединках. Макгрегор провел 24 боя в смешанных единоборствах и одержал 21 победу при трех поражениях.
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