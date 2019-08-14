Во время подкаста Hot Boxin' Тайсон поинтересовался у своего соведущего Эбена Бриттона, сколько денег они тратят на марихуану. «40 тысяч долларов? Да-а-а, 40 тысяч долларов в месяц», — закончил американец.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Майк Тайсон приобрел в Калифорнии участок для выращивания марихуаны. Его площадь составляет 16 гектаров. Бывший боксер заявлял о планах не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке. Говорилось также о желании запустить учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.
С 1 января 2018 года Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях.
В Беларуси ее хранение и употребление запрещено — независимо от найденного количества действует статья 328 Уголовного кодекса: «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».
Майк Тайсон рассказал, сколько он тратит на марихуану
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