Майк Тайсон рассказал, сколько он тратит на марихуану

Во время подкаста Hot Boxin' Тайсон поинтересовался у своего соведущего Эбена Бриттона, сколько денег они тратят на марихуану. «40 тысяч долларов? Да-а-а, 40 тысяч долларов в месяц», — закончил американец.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Майк Тайсон приобрел в Калифорнии участок для выращивания марихуаны. Его площадь составляет 16 гектаров. Бывший боксер заявлял о планах не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке. Говорилось также о желании запустить учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.

С 1 января 2018 года Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях.

В Беларуси ее хранение и употребление запрещено — независимо от найденного количества действует статья 328 Уголовного кодекса: «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».