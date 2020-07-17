За тур до финиша "Королевский клуб" под руководством Зинедина Зидана набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей второй "Барселоны" (79 очков), которая в параллельном матче на своем поле уступила "Осасуне".

Чемпионство стало 34-м для "Реала", это - лучший показатель в испанском футболе. 26 раз, включая предыдущие два сезона, чемпионом становилась "Барселона", десять раз - мадридский "Атлетико".

Данный трофей стал для "Реала" 91-м во всех турнирах, мадридцы сравнялись по этому показателю с "Барселоной".

🏆🙌⚽ ¡Victoria y CAMPEONES de @LaLiga! 🎥📰📸 El resumen en vídeo, la galería y la crónica del partido. 👇#34Ligas | #RealFootball — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 17, 2020

Ранее Зинедин Зидан приводил столичный клуб к чемпионству в сезоне-2016/17, также он стал чемпионом в составе этой команды, будучи игроком (2002/03).

Для тренера Зидана этот трофей в общей сложности стал уже 11-м во главе мадридской команды. Ранее французский специалист выиграл три Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два Суперкубка Европы (2016, 2017), два Суперкубка Испании (2017, 2019/20), два клубных чемпионата мира (2016, 2017) и один раз Ла Лигу (2016/17).