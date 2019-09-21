Мадонна готова была заплатить 20 млн долларов Родману за свою беременность

"Она сказала: "Деннис, у меня овуляция". Я переспросил, что это. А в тот момент я пытался помочь ей забеременеть. Я ответил, что буду через пять часов, и попросил оставить за мной стол в казино. После отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело, поехал обратно в аэропорт, прилетел в Лас-Вегас и продолжил играть. Это правдивая история!" - рассказал в радиоинтервью 58-летний Родман, которого цитирует Sport.24.

Родман добавил, что Мадонна предложила ему 20 млн долларов, если она забеременеет от него, а точнее - если родит ребенка.

Мадонна родила малышку три года спустя. Дочь Лурдес появилась на свет от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона, который младше певицы на восемь лет. Родман предположил, что Леону тоже мотивировали деньгами.

Родман не согласился с тем, что роман с Мадонной сделал его более известным. "В 1993-м ее карьера шла вниз. Она сама говорила, что встречалась со мной, потому что я был плохим парнем. Я поднимался по карьерной лестнице, а она шли вниз", - заключил Деннис.