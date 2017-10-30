Льюис Хэмилтон досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно завоевал четвертый титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Британец занял лишь девятое место по итогам воскресной гонки Гран-при Мексики, но стал недосягаемым для конкурентов в личном зачете за два этапа до конца чемпионата.
© AP / Scanpix

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" одержал вторую победу в сезоне и третью в карьере. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас финишировал вторым, третьим — его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари".

Хэмилтон набрал 333 очка благодаря девятому месту и стал недосягаемым для пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, занявшего четвертое место в Мехико. В активе немца 277 очков. У занимающего третье место Боттаса — 262.

До финиша чемпионата осталось два этапа — Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября). Кубок конструкторов "Мерседес" заполучил еще на прошлом этапе в Остине.

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014 и 2015 годах. По количеству титулов он сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали лишь аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).

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