Льюис Хэмилтон досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен. Гонщик "Ред Булл" одержал вторую победу в сезоне и третью в карьере. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас финишировал вторым, третьим — его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари".
He’s done it! 🏆🏆🏆🏆
Congratulations @LewisHamilton, FOUR-time world champion!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/drd4GexvhD— Formula 1 (@F1) October 29, 2017
Хэмилтон набрал 333 очка благодаря девятому месту и стал недосягаемым для пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, занявшего четвертое место в Мехико. В активе немца 277 очков. У занимающего третье место Боттаса — 262.
До финиша чемпионата осталось два этапа — Гран-при Бразилии (12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (26 ноября). Кубок конструкторов "Мерседес" заполучил еще на прошлом этапе в Остине.
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014 и 2015 годах. По количеству титулов он сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали лишь аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).
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