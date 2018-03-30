"Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".
Глава государства выразил уверенность, что вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также за этим не следят.
"Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - резюмировал Лукашенко.
На встрече главы государства с чемпионами Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, помимо кулинарных аспектов, обсуждались нюансы подготовки белорусских атлетов, анализировалось их выступление на крупнейших стартах, рассматривались различные предложения по улучшению условий для тренировок, закупке и производству необходимого инвентаря. Особое внимание было уделено взаимодействию тренеров со спортсменами.
Президент отметил, что все эти вопросы будут подробно обсуждены на готовящемся совещании по развитию зимних видов спорта.
На XXIII зимних Олимпийских играх белорусская команда была представлена в шести видах спорта - биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках и горнолыжном спорте. В медальном зачете команда заняла 15-е место с двумя золотыми и одной серебряной медалью. Всего в активе сборной Белоруссии в ее суверенной истории 18 наград зимних Олимпиад.
Италия, Австрия и Канада поборятся за право принять зимнюю Олимпиаду 2026 года
Представители Национальных олимпийских комитетов (НОК)...
Лукашенко назвал сало лучшим белорусским допингом (6)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время...
Названа причина вспышки норовируса на Олимпийских играх в Пхенчхане (2)
Вспышка норовируса во время зимних Олимпийских игр 2018...
Правила фигурного катания перепишут после олимпийского триумфа Загитовой (7)
Олимпийской чемпионке Пхенчхана в женском одиночном...
Сборная России по футболу проиграла французам в товарищеском матче (6)
Сборная России по футболу проиграла Франции...
TOP новостей
Налоговые изменения в Литве, Латвии и Эстонии: жители какой из стран остались в выигрыше (1)
С начала 2018 года в трех странах Балтии вступили в силу...
Возвращение Успасских: мы забыли, что это такое (3)
Как сказал сам Виктор Успасских , который поправил свое...
Предупреждение: из-за нового запрета может возникнуть хаос (49)
Что такое секс-товар и чем он отличается от эротических...
Как на Пасху будут работать литовские магазины (10)
В пасхальное воскресенье некоторые магазины будут...
Вице-спикер предлагает урезать депутатам зарплаты за прогулы (15)
Поступило предложение в связи с сокращением зарплат...