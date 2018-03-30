"Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один", - приводит слова Лукашенко "Интерфакс".

Глава государства выразил уверенность, что вопросы питания спортсменов не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также за этим не следят.

"Вот сало - это самый лучший белорусский допинг", - резюмировал Лукашенко.

На встрече главы государства с чемпионами Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, помимо кулинарных аспектов, обсуждались нюансы подготовки белорусских атлетов, анализировалось их выступление на крупнейших стартах, рассматривались различные предложения по улучшению условий для тренировок, закупке и производству необходимого инвентаря. Особое внимание было уделено взаимодействию тренеров со спортсменами.

Президент отметил, что все эти вопросы будут подробно обсуждены на готовящемся совещании по развитию зимних видов спорта.

На XXIII зимних Олимпийских играх белорусская команда была представлена в шести видах спорта - биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках и горнолыжном спорте. В медальном зачете команда заняла 15-е место с двумя золотыми и одной серебряной медалью. Всего в активе сборной Белоруссии в ее суверенной истории 18 наград зимних Олимпиад.