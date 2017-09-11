"Надо привлекать молодежь, которая еще не забыла, что такое спорт. Не надо никого уговаривать. Мне говорят: "Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут. Слушайте, кому наш хлам нужен? Вот они в чемпионате Беларуси выступают", — заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1", передает by.tribuna.com.

"А Асташевич приходит и у него руки дрожат хоть и сам хоккеист: "Они разъедутся". Ну, пусть едут! Уже Шапиро понял, что они никому не нужны. Нам надо обращать внимание на тех и поддерживать их, кто уедет и результат даст. Так мы и готовы их поддерживать. И поддерживаем! И немаленькие деньги будем платить.

А то, что они показывают в чемпионате Беларуси… Сколько они работают — столько мы им и платим. Даже еще лишнее платим. Я уже говорил, что у нас некоторые тренеры получают по 19 тысяч долларов в месяц. И таких немало было, кто меньше и, кто больше… 19 тысяч! Если бы Кобяков услышал это в прошлом году, то он бы пришел ко мне и сказал: "Да я не буду работать за такие деньги!". Потому что он за год зарабатывал столько", — сказал президент Беларуси.

"А результат… Вот он: "Динамо" Минск, сборная. В данном случае по хоккею. Или в футболе — там еще круче. Не жалко денег. Труд спортсменов — ужасный труд. Денег не жалко. Но тому, кто дает результат и трудится. Поэтому надо смотреть на Канаду, на США. Там в таком же чемпионате платят, чтобы не умер с голода. И то не всем.

Поэтому они и играют в космический хоккей. Испанцы — в космический футбол. А платят там только тем, кто деньги приносит. Понимаете? Поэтому я всем дал команду: Пусть едут, но вернутся и затратят больше. А тот, кто в стране остался и кует славу для страны — вот мы им и бесплатно должны что-то дать. И поддержать, — отметил он.

Сборная Беларуси по хоккею второй раз подряд не смогла выйти на зимнюю Олимпиаду, а минское "Динамо" проиграло шесть матчей подряд на старте КХЛ и занимает последнее место на Западе.

Во время чемпионата мира-2017 по хоккею, на котором сборная Беларуси второй раз подряд не попала в плей-офф, Лукашенко тоже был довольно резок: "Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира соберемся и будем думать, что делать. В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем".