Допуск комиссии WADA к данным лаборатории должен быть представлен к 31 декабря и является ключевым требованиям в вопросе восстановления РУСАДА. Провал миссии грозит полной спортивной изоляцией России. В случае невыполнения данного условия РУСАДА будет лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены - права выступать за рубежом, а сама Россия - возможности проводить у себя международные старты. Также на территории страны вообще не будет проводиться допинг- контроль.
"Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории РФ будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб. И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется", - заявила Мария в интервью ТАСС.
По словам прыгуньи, которой сегодня нет равных не только в России, но и во всем мире, пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем она вообще не сможет выступать на международной арене.
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❤️🐄🍫 Repost @weltklassezurich Mariya Lasitskene @lasitskene.maria - High Jump - Diamond League Champion⚡ Let's look back at a world-class 2018💎🤩 Review 2/16 @diamondleagueathletics #weltklasse #weltklassezürich #2018 #ZurichDL #diamondleague #trackandfield #athletics #leichtathletik #highjump #jump #fly #champion #review
"Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду. Не скрою, я серьезно встревожена тем, как складывается ситуация сейчас, и задумываюсь, что делать в случае неблагоприятного исхода. Но надеюсь, что все разрешится хорошо", - добавила спортсменка.
Мария Ласицкене - единственная в истории российской легкой атлетики и мировых женских прыжков в высоту трехкратная победительница общего зачета "Бриллиантовой лиги". В период с 2016 по 2018 годы она одержала 45 побед подряд на всех турнирах, в которых участвовала.
Исинбаева опасается катастрофы и траура в российском спорте
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, после завершения карьеры ставшая членом комиссии спортсменов МОК, в случае невыполнения условий WADA опасается катастрофы в российском спорте, которая будет сопровождаться оттоком атлетов из страны. По ее мнению, ситуация близка к критической.
"Мы все надеемся, и я в том числе, что все условия будут выполнены к обозначенному сроку, что все заявленные намерения будут подтверждены действиями. Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, которые были оглашены ранее, и тогда в нашем спорте наступит траур. Наши спортсмены, как я понимаю, вообще не смогут выступать на международных соревнованиях. И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть", - заявила Исинбаева ТАСС.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец в пятницу заявила журналистам, что процесс по допуску Всемирного антидопингового агентства к данным московской лаборатории и изъятию оттуда допинг-проб завершится до 16 января, хотя российская сторона ранее обязалась сделать это до 31 декабря. И именно эта дата принята в качестве дедлайна исполкомом WADA.
"Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя", - добавила прославленная спортсменка.
Отметим, что Исинбаева не исключала массовой смены гражданства спортсменами РФ еще перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро, куда из отечественных легкоатлетов в итоге допустили только живущую в США прыгунью Дарью Клишину. Три последних года доказавшие свою чистоту российские легкоатлеты могут выступать на международных турнирах только под нейтральным флагом.
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