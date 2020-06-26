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Немецкий специалист Юрген Клопп завоевал очередной титул с «Ливерпулем». Мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии.
Первую за 30 лет викторию им принесло поражение главного конкурента — «Манчестер Сити».
Накануне «горожане» уступили в гостях «Челси» и теперь уже никак не смогут догнать «Ливерпуль»: теперь у дружины Клоппа 86 очков, а у команды Хосепа Гвардиолы — 63.
Кстати, в следующем туре команды сойдутся в очном противостоянии.
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