"Ливерпуль" потратит 84 миллиона на покупку самого дорогого защитника в истории футбола

По данным британских СМИ, мерсисайдцы заплатят за ван Дейка 84 млн евро. Это сделает его самым дорогим защитником в истории футбола.

До ван Дейка самым дорогим защитником являлся француз Бенжамен Менди, перешедший летом в "Манчестер Сити" из "Монако" за 58,1 млн. Самым дорогим футболистом мира остается бразильский нападающий Неймар, купленный "Пари Сен-Жермен" у "Барселоны" за 222 млн.

Ван Дейк с нетерпением ждет первой игры за новую команду. Уже известно, что в "Ливерпуле" голландец будет играть под четвертым номером.

"Я с большой радостью и гордостью согласился стать игроком "Ливерпуля", — написал ван Дейк у себя в Twitter. — Я не могу дождаться того момента, когда впервые надену знаменитую красную майку и выйду на поле "Энфилда".

Ван Дейк перешел в "Саутгемптон" из "Селтика" в 2015 году. Также он выступал за голландский "Гронинген".