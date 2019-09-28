"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги

По информации The Athletic, Английская футбольная лига подозревает мерсисайдцев в том, что те выпустили на поле игрока, который не имел права участвовать в турнире. Пока имя футболиста не называется.
"Клуб знает о данной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен", - сообщает пресс-служба "Ливерпуля".
Если вина клуба будет доказана, то команда Юргена Клоппа покинет турнир. В 1/8 финала соперником "красных" должен стать лондонский "Арсенал".
A solid performance from the Reds and we progress to the @Carabao_Cup fourth round 🙌— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2019
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