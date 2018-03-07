"Ливерпуль" и "Реал" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

"Ливерпуль" по сути все решил уже в первом матче, когда забил "Порту" пять безотвтеных мячей на чужом поле. У себя на "Энфилде" английская команда также владела преимуществом, но реализовать свои моменты не смогла. Садьо Мане в первом тайме угодил в штангу, а в конце матча Икер Касильяс отразил опаснейший удар Дэнни Ингса. Как результат — нулевая ничья.
В другом противостоянии "Реал" разобрался с "ПСЖ". После поражения на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 1:3 у французского клуба оставались небольшие шансы на общую победу, но мадридцы своего не упустили. Криштиану Роналду открыл счет ударом головой после прекрасной подачи Лукаса Васкеса в начале второго тайма. На 66-й минуте полузащитник парижан Марко Верратти убил интригу в противостоянии, заработав удаление.
"ПСЖ" сравнял счет, играя в меньшинстве. Эдинсон Кавани забил нелогичный гол после серии рикошетов, но вскоре Каземиро принес "Реалу" вторую победу над парижанами в двух матчах — 2:1.
Таким образом, "Реал" одержал общую победу со счетом 5:1. Парижанам в ответной встрече на "Парк-де-Пренс" не смог помочь лидер нападения Неймар. Бразилец перенес операцию после серьезной травмы стопы, полученной в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0), и на два-три месяца выбыл из строя.
Стоит также отметить, что Роналду, поразив ворота "ПСЖ" на "Парк-де-Пренс", первым достиг отметки в 120 голов в еврокубках. Ближайший соперник португальца — Лионель Месси. Аргентинский форвард "Барселоны" забил 101 мяч в клубных турнирах УЕФА.
В среду определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" уверенно ведет в противостоянии с "Базелем" (5:0) после выезда в Швейцарию, а в дуэли "Ювентуса" и "Тоттенхэма" после первого матча в Турине ничья — 2:2.
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