Литовский красавчик Армалис — модель и новый вратарь рижского "Динамо"

У рижского хоккейного клуба "Динамо" новый вратарь — Мантас Армалис. Интересный факт: 25-летний литовец не только профессиональный хоккеист, но и модель.
Mantas Armalis
© DELFI / Andrius Ufartas

Армалис участвовал в Неделе высокой моды, демонстрировал коллекцию Versace. Давайте присмотримся к нему поближе.

A post shared by Mantas Armalis (@mantasarmalis) on Jun 28, 2017 at 11:59am PDT

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