Во вторник руководство "Барселоны" подтвердило агентству Ассошиэйтед пресс, что Месси прислал заявление через систему Burofax (сервис для отправки срочной корреспонденции), в котором заявил о желании покинуть каталонский клуб.

Срок контракта Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

Решение 33-летнего аргентинца последовало через 11 дней после разгромного поражения "Барсы" в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии".

Этот проигрыш со счетом 2:8 стал одним из самых крупных в истории клуба. Поражение от "Баварии", выигравшей в итоге Лигу чемпионов, завершило нелегкий сезон для "Барселоны".

Впервые с 2014 года каталонский клуб остался без титулов - он не смог выиграть испанский чемпионат, проиграв борьбу за первое место в Ла Лиге мадридскому "Реалу", и выбыл из Кубка Испании, дойдя лишь до четвертьфинала.

За последние годы из клуба ушли многие игроки старого звездного состава "Барсы", такие как Хави и Иньеста. Футбольные обозреватели отмечают, что команда находится в начале сложного переходного периода, другие открыто говорят о кризисе и закате золотой эры.

Кроме всего прочего, эпидемия коронавируса нанесла по клубу ощутимый финансовый удар.

33-летний форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", приза лучшего футболиста года в мире.

Однако попытка Месси покинуть клуб может привести к юридической тяжбе с "Барселоной" по поводу условий его контракта.

"Барселона" заявила, что присланное руководству клуба заявление Месси ссылается на пункт контракта, позволяющий ему уйти без финансовых штрафов в конце сезона.

Однако клуб заявляет, что срок действия этого пункта контракта истек в июне. Клуб также сообщил, что обратится за юридической помощью.

По данным СМИ, в ближайшее время пройдет срочная встреча совета директоров "Барселоны".

Лионель Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны". В основном составе клуба он играет с 17 лет.

В составе "Барселоны" он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.