Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" в шестой раз

"Я помню свой первый "Золотой мяч", когда я приехал в Париж получать награду с моими братьями, а теперь это уже шестой, и это просто немыслимо, - сказал Месси на церемонии. - Я никогда не переставал мечтать и наслаждаться футболом, как в детстве. Надеюсь, у меня впереди еще много времени, хотя отдаю себе отчет, сколько мне лет, все происходит очень быстро, и я знаю, что момент ухода [на пенсию] приближается".

На награду также претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и защитник "Ливерпуля", голландец Вирджил ван Дейк.

Месси и Роналду стали рекордсменами по количеству трофеев, каждый из них получал награду "Золотой мяч" по пять раз (включая "Золотой мяч ФИФА" - так премия называлась в 2010-2015 годах).

"Золотой мяч" достался Модричу после 10 лет господства Месси и Роналду

В прошлом году их многолетнюю гегемонию впервые нарушил капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. В этом году он не попал даже в тройку финалистов.

В понедельник утром в социальных сетях появился скриншот, на котором, как утверждалось, были результаты финального голосования по кандидатурам футболистов.

Согласно снимку, Месси занял первое место с 446 баллами, в то время как Роналду не вошел в тройку лидеров и занял четвертое место.

Премия "Золотой мяч" вручается во Франции с 1956 года по инициативе редактора журнала France Football Габриэля Ано. Победителя определяют спортивные журналисты из разных стран путем голосования.

За всю историю награды ее трижды получали голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также француз Мишель Платини. Почетные "Золотые мячи" вручали аргентинцу Диего Марадоне и бразильцу Пеле.

В 2010 году премия стала называться "Золотой мяч ФИФА" - после слияния "Золотого мяча France Football" и "Игрока года ФИФА", но с 2016 года две премии вновь вручаются отдельно (награду ФИФА как лучший футболист ранее в этом году также получил Месси).

32-летний Месси в прошлом сезоне забил 54 гола в 58 играх за испанский клуб и сборную Аргентины. Из них в чемпионате Испании - 36 голов в 34 играх, выиграв "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы.

"Барселона" в прошлом году стала чемпионом Испании и дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю".

В этом сезоне на счету Месси 16 игр и 13 забитых мячей (из них 9 игр и 9 голов - в национальном чемпионате). 27 ноября аргентинский футболист отметил юбилей - 700-й матч за "Барселону". В составе клуба он выступает с 2004 года и забил в ворота противников 613 мячей.