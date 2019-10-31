Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за клубы

После этого успеха Месси обогнал своего извечного соперника в борьбе за титул лучшего футболиста мира - форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил 606 мячей за клубы.
32-летнему аргентинцу, который на протяжении всей своей карьеры выступал исключительно за "Барселону", для достижения этой отметки понадобилось провести 695 матчей за 16 сезонов, утверждает Sport.es.
#FCB 🔴🔵 | Messi supera a Cristiano Ronaldo como goleador de club https://t.co/FouyiXbwMs pic.twitter.com/1qofzRRhYM— Diario SPORT (@sport) October 30, 2019
34-летний Роналду за 18 сезонов в профессиональном футболе забил свои 606 мячей за 814 игр, выступая за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". То есть он провел на 119 матчей больше, чем Месси.
Путем несложных подсчетов можно выяснить, что Месси в среднем забивает 0,87 гола за игру, а Роналду - 0,74.
Таким образом, аргентинец заставляет вратарей доставать мячи из сетки примерно каждые 92 минуты игрового времени, а португалец проделывает то же самое с интервалом в 109 минут.
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