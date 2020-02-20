Месси высказался о переходе Роналду в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала", за который португалец играл с 2009-го по 2018-й годы.
"Конечно, "Реал" ослаб после ухода Криштиану. Он потерял кучу голов и многое другое. Очевидно, что так и должно было произойти. У Мадрида отличные игроки, но Криштиану забивал 50 мячей за сезон. Таких сложно заменить", - цитирует Месси Mundo Deportivo.
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💥 #ENTREVISTAMD Leo Messi, sobre las redes en MD: “Lo veo raro pero decían que habría pruebas”
🔊 “Todo lo que dijo el presidente en público nos lo contó a los capitanes en privado"
✍️ por @criscubero y @ffpolo https://t.co/pNs4JVOBxy pic.twitter.com/VZ2ZdlKPMD— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2020
"Я не сомневался, что он продолжит забивать и в Италии. Криштиану - нападающий-хищник, он любит забивать в каждой игре и всегда найдет возможность поразить ворота. У него много хороших качеств, и он постоянно прогрессирует, меняет стиль и манеру, чтобы по-прежнему много забивать", - добавил Лионель, не уточнив, к какому отряду млекопитающих он относит себя.
В текущем сезоне на счету 35-летнего Роналду 24 гола и три результативные передачи в 29 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. 32-летний Месси провел за "Барселону" 27 игр, забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.
Добавим, что Криштиану забивает в 11 матчах подряд за туринцев, тогда как Лионель не может забить за каталонскую команду на протяжении четырех игр, но в последних трех встречах сделал шесть голевых передач.
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