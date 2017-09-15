Лига Европы: "Зенит" разгромил "Вардар", "Локомотив" сыграл вничью

Самую крупную победу игрового дня одержал "Зенит" — клуб с берегов Невы удачно съездил в гости к "Вардару", забив македонцам пять безответных мячей, два из которых в активе Александра Кокорина. Победы добилось и киевское "Динамо", которое разобралось дома со "Скендербеу", уступая по ходу встречи.

"Локомотив", "Шериф" и БАТЭ в стартовом туре набрали по очку, а вот "Астана" и "Заря" потерпели поражения, причем последняя уступила на "Арена Львов" скромному шведскому "Эстерсунду".

После 26-летнего отсутствия удачно вернулась в еврокубки "Аталанта", разгромившая на своем поле "Эвертон" Уэйна Руни. Также отметим крупные победы "Реал Сосьедад", "Стяуа", "Ниццы" и "Милана", у которого трижды отличился португальский форвард Андре Силва. До этого последний хет-трик в еврокубках игрок "Милана" (Кака) делал в 2006 году. Наконец, "Герта" и "Атлетик" сыграли по нулям, "Арсенал" одержал волевую победу над "Кельном", а "Олимпик" и "Лацио" взяли верх с разницей в один мяч.

Лига Европы. Результаты первого тура

Группа A: "Вильяреал" — "Астана" 3:1, "Славия" — "Маккаби" Тель-Авив 1:0

Группа B: "Динамо" Киев — "Скендербеу" 3:1, "Янг Бойз" — "Партизан" 1:1

Группа C: "Хоффенхайм" — "Брага" 1:2, "Истанбул Башакшехир" — "Лудогорец" 0:0

Группа D: "Аустрия" — "Милан" 1:5, "Риека" — АЕК Афины 1:2

Группа E: "Аталанта" — "Эвертон" 3:0, "Аполлон" Лимасол — "Лион" 1:1

Группа F: "Копенгаген" — "Локомотив" 0:0, "Злин" — "Шериф" 0:0

Группа G: "Стяуа" — "Виктория" 3:0, "Хапоэль" Беэр-Шева — "Лугано" 2:1

Группа H: "Арсенал" — "Кельн" 3:1, "Црвена Звезда" — БАТЭ 1:1

Группа I: "Олимпик" — "Коньяспор" 1:0, "Гимарайнш" — "Зальцбург" 1:1

Группа J: "Герта" — "Атлетик" 0:0, "Заря" — "Эстерсунд" 0:2

Группа K: "Витесс" — "Лацио" 2:3, "Зюлте-Варегем" — "Ницца" 1:5

Группа L: "Вардар" — "Зенит" 0:5, "Реал Сосьедад" — "Русенборг" 4:0