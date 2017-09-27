Лига чемпионов: "Спартак" сдержал "Ливерпуль"

Группа E

"Севилья" (Испания) — "Марибор" (Словения) 3:0 (2:0)

Виссам Бен-Йеддер оформил хет-трик, забив третий гол с пенальти, а "Севилья" одержала первую победу и захватила лидерство в группе, где опережает ближайших конкурентов на два очка.

"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия) 1:1 (1:1)

Фернандо первым же ударом красно-белых в створ вывел "Спартак" вперед, но уже через восемь минут Коутиньо сравнял счет после классной "стеночки" с Садьо Мане. Во втором тайме "Спартак" потерял из-за травм вратаря Артема Реброва, а также полузащитников Ивелина Попова и Александра Самедова.

Турнирное положение:

1. "Севилья" — 4 очка

2. "Спартак" — 2

3. "Ливерпуль" — 2

4. "Марибор" — 1

Группа F

"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина) 2:0 (0:0)

Кевин де Брейне сразу после перерыва открыл счет великолепным ударом в "девятку". В концовке вышедший на замену Рахим Стерлинг забил второй мяч. Хозяева поля могли победить и с более крупным счетом, но на 72-й минуте голкипер "Шахтера" Андрей Пятов не позволил Серхио Агуэро реализовать пенальти.

"Наполи" (Италия) — "Фейеноорд" (Голландия) 3:1 (1:0)

Неаполитанцы реабилитировались за поражение от "Шахтера", забив чемпионам Нидерландов три мяча. Счет уже на седьмой минуте открыл Лоренцо Инсинье, а после перерыва почин итальянца поддержали Дрис Мертенс и Хосе Кальехон. Гости сократили отставание в концовке за счет гола Софьяна Амрабата.

Турнирное положение:

1. "Манчестер Сити" — 6 очков

2. "Шахтер" — 3

3. "Наполи" — 3

4. "Фейеноорд" — 0

Группа G

"Бешикташ" (Турция) — "РБ Лейпциг" (Германия) 2:0 (1:0)

Команда из Стамбула, победившая в стартовом туре в Порту, снова взяла три очка. Оба мяча хозяева забили еще до перерыва. Счет открыл опытный нападающий Райан Бабел, а затем Талиска точно пробил головой после шикарного навеса Рикарду Куарежмы.

"Монако" (Монако) — "Порту" (Португалия) 0:3 (0:1)

"Драконы" взяли верх в матче, который стал повторением финала ЛЧ-2003/04. Дубль оформил камерунский нападающий Венсан Абубакар. "Порту", одержав первую победу, вышел на второе место в группе, а "Монако" плетется в хвосте вместе с "РБ Лейпцигом".

Турнирное положение:

1. "Бешикташ" — 6 очков

2. "Порту" — 3

3. "Монако" — 1

4. "РБ Лейпциг" — 1

Группа H

"Боруссия" Д (Германия) — "Реал" (Испания) 1:3 (0:1)

В своем 150-м еврокубковом матче Криштиану Роналду отметился дублем. Португалец довел количество голов в турнирах УЕФА до 112. В первом тайме Гарет Бейл вывел действующих победителей вперед, отлично пробив с лета. После перерыва дважды отличился Роналду, а дортмундская "Боруссия" ответила лишь голом Пьер-Эмерика Обамеянга. "Реал" одержал вторую победу в двух матчах, а португальский нападающий оформил второй дубль подряд.

АПОЕЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия) 0:3 (0:1)

Лондонцы, начавшие борьбу с победы над "Боруссией", не испытали проблем на Кипре. На счету оформившего хет-трик Гарри Кейна уже пять голов в текущем розыгрыше, и пока что он лучший бомбардир турнира. Теперь лидеры группы "Тоттенхэм" и "Реал" дважды сыграют между собой. АПОЕЛ в двух следующих турах сразится с "Боруссией", у которой ноль очков, как и у киприотов.

Турнирное положение:

1. "Реал" — 6 очков

2. "Тоттенхэм" — 6

3. АПОЕЛ — 0

4. "Боруссия" Дортмунд — 0

Матчи среды

Группа A: ЦСКА — "Манчестер Юнайтед", "Базель" — "Бенфика"

Группа B: "Андерлехт" — "Селтик", "Пари Сен-Жермен" — "Бавария"

Группа C: "Карабах" — "Рома", "Атлетико" — "Челси"

Группа D: "Ювентус" — "Олимпиакос" , "Спортинг" — "Барселона"