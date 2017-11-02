Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Фейеноорд", "Спартак" не справился с "Севильей"

Группа E

"Ливерпуль" — "Марибор" 3:0

"Ливерпуль" во второй раз разгромил "Марибор" и лидирует в группе, опережая на очко "Севилью". Голами отметились Мохамед Салах, Эмре Джан и Дэниэл Старридж, а Джеймс Милнер не реализовал пенальти.

"Севилья" — "Спартак" 2:1

Клеман Лангле открыл счет после подачи с углового в первом тайме, а после перерыва Эвер Банега удвоил преимущество "Севильи" красивейшим ударом в верхний угол ворот. После двух пропущенных мячей "Спартак" заиграл активнее, и на 78-й минуте Зе Луиш один мяч отыграл. Африканский форвард вовремя подоспел на добивании и обеспечил нервную концовку, в которой хозяева все же выстояли и взяли три очка.

Группа F

"Шахтер" — "Фейеноорд" 3:1

"Фейеноорд" уже на 12-й миунте повел в счете, но на быстрый гол Николая Йоргенсена горняки ответили голом Факундо Феррейры и дублем Марлоса. "Шахтер" победил в пяти последних еврокубковых домашних матчах. "Фейеноорд" потерпел шестое кряду поражение в еврокубках.

"Наполи" — "Манчестер Сити" 2:4

"Сити" продолжает выигрывать — в активе команды Хосепа Гвардиолы уже 14 побед в 16 матчах сезона на всех фронтах. Манкунианцы досрочно вышли в плей-офф, а автор третьего гола гостей Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в богатой истории клуба.

Группа G

"Бешикташ" — "Монако" 1:1

На исходе первого тайма Рони Лопеш вывел монегасков вперед, однако в дебюте второй половины стамбульцы отыгрались стараниями Дженка Тосуна, реализовавшего пенальти. "Бешикташ" потерял первые очки, но все равно лидирует в группе с отрывом в четыре балла.

"Порту" — "РБ Лейпциг" 3:1

Домашнюю победу "драконам" принесли точные удары Эктора Эрреры, Данилу и Макси Перейры. Перед визитом в Стамбул "Порту" идет вторым, отставая от лидирующего "Бешикташа" на четыре очка.

Группа H

"Тоттенхэм" — "Реал" 3:1

Деле Алли забил по голу в каждом из таймов и помог "шпорам" эффектно победить "Реал", который потерпел первое поражение в 31 матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея отстает от лондонцев уже на пять очков, но ровно на столько же опережает "Боруссию" и АПОЕЛ.

"Боруссия" Дортмунд — АПОЕЛ 1:1

На 29-й минуте Рафаэл Геррейру вывел хозяев вперед, но отпраздновать первую победу на групповом этапе дортмундцам было не суждено. Ничью АПОЕЛу принес точный удар Микаэля Поте на 51-й минуте. У обеих команд остались лишь призрачные шансы сыграть в плей-офф.

Матчи вторника

Группа A: "Манчестер Юнайтед" — "Бенфика" 2:0, "Базель" — ЦСКА 1:2

Группа B: "Пари Сен-Жермен" — "Андерлехт" 5:0, "Селтик" — "Бавария" 1:2

Группа С: "Рома" — "Челси" 3:0, "Атлетико" — "Карабах" 1:1

Группа D: "Олимпиакос" — "Барселона" 0:0, "Спортинг" — "Ювентус" 1:1