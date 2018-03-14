Лига чемпионов: "Севилья" прошла "МЮ", "Шахтер" споткнулся на "Олимпико"

"Севилья" после нулевой ничьей в первом матче обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед" и впервые с сезона 1957/58 вышла в четвертьфинал Кубка чемпионов. Первый мяч в этом противостоянии был забит лишь в середине второго тайма ответной встречи. Виссам Бен-Йеддер отметился точным ударом в нижний угол всего через две минуты после выхода на замену. Затем французский форвард оформил дубль, замкнув подачу на дальней штанге, и поставил хозяев поля в крайне тяжелое положение.

После двух пропущенных мячей "Манчестер" побежал отыгрываться, но реализовал лишь один из многочисленных моментов — точным ударом на 84-й минуте отметился Ромелу Лукаку. Голкипер "МЮ" Давид де Хеа в добавленное время не дал Бен-Йеддеру реализовать выход один на один. Но это не испортило настроение "Севилье", которая впервые за 60 лет пробилась в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

Гол Эдина Джеко на 52-й минуте принес "Роме" домашнюю победу над "Шахтером" (1:0), а вместе с ней и путевку в 1/4 финала. В первом тайме обе команды старались атаковать. "Шахтер" больше владел мячом, но опасных моментов у ворот римлян не возникало. Примечательным стал лишь эпизод, в котором лучший бомбардир "Шахтера" Факундо Феррейра вырвался на оперативный простор, но прицельный удар ему помешал нанести Федерико Фасио.

Судьба матча решилась вскоре после перерыва. Кевин Строотман ювелирной передачей от центральной линии вскрыл оборону украинской команды. Джеко воспользовался ситуацией, вырвался один на один с вратарем и одним касанием направил мяч в сетку. По сумме двух матчей была зафиксирована ничья (2:2), но благодрая голу, забитому в Харькове, дальше прошла "Рома".

Примечательно, что ответный матч на "Олимпико" украинский клуб завершал вдесятером. Защитник Иван Ордец на 79-й минуте получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Джеко, который выходил с глазу на глаз с голкипером гостей Андреем Пятовым. "Шахтер" за всю игру ни разу не пробил в створ.