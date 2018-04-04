Лига чемпионов: Роналду забил два гола Буффону, "Бавария" победила в Севилье

Криштиану Роналду дважды отличился в гостевом матче 1/4 финала с "Ювентусом", который был бит с результатом 3:0. Португалец открыл счет уже на третьей минуте, когда технично переправил мяч в сетку после прострела Иско. Однако куда больше запомнился второй гол форварда — он в падении метко пробил через себя с подачи Дани Карвахаля. Гол получился шедевральным.
Беды "Юве" на этом не закончились. Пауло Дибала получил красную карточку, после чего Марсело с передачи все того же Роналду довел счет до крупного — 3:0. Роналду вполне мог оформить хет-трик — он угодил в перекладину, а позже загубил еще два выгодных момента. Впрочем, он все равно стал главным героем матча, по итогам которого шансы чемпионов Италии на выход в полуфинал Лиги чемпионов стремятся к нулю.
"Бавария" стала первым немецким клубом, которому удалось обыграть "Севилью" на ее поле. "Севилья" впервые за 60 лет играла в четвертьфинале главного клубного турнира Европы. На 20-й минуте стопроцентный голевой момент упустил Пабло Сарабия, который пробил мимо створа после прострела Серхио Эскудеро. Через 10 минут Сарабия исправился — он опередил Хуана Берната после очередной передачи Эскудеро и открыл счет.
Впрочем, хозяева радовались недолго. Сперва прострел Франка Рибери привел к автоголу Хесуса Наваса, а затем мюнхенцы и вовсе прибрали инициативу к рукам. Победный мяч был забит в середине второго тайма, когда подачу Рибери с левого фланга головой в падении замкнул Тьяго Алькантара. Теперь у "Баварии" есть небольшая фора перед ответной игрой на следующей неделе.
В среду пройдут первые четвертьфинальные матчи в двух других противостояниях: "Барселона" — "Рома", "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".
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