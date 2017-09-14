Лига чемпионов: Роналду сделал дубль

Группа E

"Ливерпуль" (Англия) — "Севилья" (Испания) 2:2

В напряженном поединке на "Энфилде" прервалась шестиматчевая домашняя победная серия "Ливерпуля" в еврокубках. Уже на пятой минуте Виссам Бен-Йеддер вывел андалузцев вперед, но мерсисайдцы ответили двумя мячами, а Роберто Фирмино еще и не реализовал пенальти. Расплата последовала на 72-й минуте, когда окончательный счет установил Хоакин Корреа.

"Марибор" (Словения) — "Спартак" (Россия) 1:1

Долгожданное возвращение "Спартака" в основную сетку победным не получилось. Москвичи повели в счете на 59-й минуте после гола Александра Самедова, заменившего в первом тайме травмированного Дениса Глушакова. Однако за пять минут до конца основного времени красно-белых огорошил Дамьян Бохар, поразивший цель красивым обводящим ударом.

Группа F

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Манчестер Сити" (Англия) 0:4

Команда Хосепа Гвардиолы не испытала проблем на "Стадион Фейеноорд", забив три гола уже к 25-й минуте. Последний мяч на 63-й минуте провел центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз, ранее открывший счет.

"Шахтер" (Украина) — "Наполи" (Италия) 2:1

Гол Аркадиуша Милика с пенальти во втором тайме заставил "Шахтер" поволноваться, но для чемпионов Украины все закончилось хорошо. Голами у команды Паулу Фонсеки отметились бразилец Тайсон и аргентинец Факундо Феррейра.

Группа G

"Порту" (Португалия) — "Бешикташ" (Турция) 1:3

Хозяева пропустили первый гол в сезоне уже на 13-й минуте встречи, когда отличился экс-форвард "Бенфики" Талиска. "Порту" быстро отыгрался, однако вскоре последовал великолепный гол Дженка Тосуна. Точку в матче на последних минутах поставил форвард стамбульцев Райан Бабел.

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Монако" (Монако) 1:1

Первый гол хозяев в Лиге чемпионов УЕФА забил швед Эмиль Форсберг, однако "РБ Лейпциг" вел в счете всего минуту. Результат сравнял бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, проведший свой первый мяч в составе "Монако".

Группа Н

"Реал" (Испания) — АПОЕЛ (Кипр) 3:0

Мадридцы начали защиту титула с комфортной домашней победы, добытой благодаря дублю Криштиану Роналду, который во втором случае реализовал пенальти. Теперь на счету португальца 107 голов в турнире. Третий гол "Реала" в активе Серхио Рамоса.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия) 3:1

В 2013-м году "Боруссия" уступила в финале Лиги чемпионов именно на "Уэмбли", который и на сей раз оказался для дортмундцев несчастливым. Гарри Кейн оформил дубль, а гости потерпели первое поражение в 13 матчах. Единственный гол у проигравших забил Андрей Ярмоленко.

Результаты вторника

Группа A

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Базель" (Швейцария) 3:0

"Бенфика" (Португалия) — ЦСКА (Россия) 1:2

Группа B

"Бавария" (Германия) — "Андерлехт" (Бельгия) 3:0

"Селтик" (Шотландия) — "Пари Сен-Жермен" (Франция) 0:5

Группа C

"Челси" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) 6:0

"Рома" (Италия) — "Атлетико" (Испания) 0:0

Группа D

"Барселона" (Испания) — "Ювентус" (Италия) 3:0

"Олимпиакос" (Греция) — "Спортинг" (Португалия) 2:3