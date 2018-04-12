Лига чемпионов: Роналду огорчил "Ювентус", "Бавария" дожала "Севилью"

"Ювентус" почти совершил чудо, забив три гола на "Сантьяго Бернабеу", но гол Криштиану Роналду с пенальти на восьмой компенсированной минуте принес "Реалу" путевку в полуфинал.

После поражения со счетом 0:3 в первом матче "Ювентусу" очень был нужен быстрый гол в Мадриде, и гости забили его уже на второй минуте. Сами Хедира прекрасно навесил на Марио Манджукича, который ударом головой переиграл Кейлора Наваса.

Нападающий сборной Хорватии незадолго до перерыва повторил свой трюк — в этот раз уже с подачи Стефана Лихтштайнера. А после гола Блеза Матюйди, воспользовавшегося грубейшей ошибкой Наваса, запахло очередной невероятной сенсацией.

Однако, когда уже истекало компенсированное ко второму тайму время, арбитр назначил пенальти за фол Медхи Бенатии против Лукаса Васкеса. Криштиану Роналду с 11-метровой отметки уверенно переиграл Войцеха Щенсны, который стал в ворота "Юве" после удаления Джанлуиджи Буффона за разговоры с арбитром. "Реал" проиграл 1:3, но по сумме двух встреч взял верх — 4:3.

"Севилья" отказалась сдаваться без боя в Мюнхене, но так и не смогла взломать оборону "Баварии", которая пробилась в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА в шестой раз за семь лет.

"Бавария" в целом контролировала игру, но самый опасный момент в матче создали гости. На исходе часа Хесус Навас подал со штрафного, Хоакин Корреа опередил в воздухе Жерома Боатенга, но мяч после его удара со "второго этажа" попал в перекладину.

Забей Корреа, развязка могла бы получиться на загляденье. Но вместо этого "Бавария" снова взяла ситуацию под контроль и спокойно довела дело до нулевой ничьей, хотя у лидера атак мюнхенцев Роберта Левандовски был шанс открыть счет. Немецкий клуб вышел в полуфинал, одержав общую победу со счетом 2:1.