Лига чемпионов: Московский ЦСКА проиграл "Базелю", Месси забил сотый гол в еврокубках

Группа A

"Бенфика" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

Заменивший Икера Касильяса Миле Свилар в возрасте 18 лет и 52 дней стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов. Удержать ворота "Бенфики" на замке он, правда, не сумел, пропустив после штрафного удара Маркуса Рэшфорда в середине второго тайма.

ЦСКА Москва — "Базель" 0:2

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Таулянт Джака вывел гостей вперед ударом в дальний угол из-за пределов штрафной на 29-й минуте, а в концовке отличился Димитри Оберлин, реализовавший выход один на один с Игорем Акинфеевым. Армейцы за весь матч ни разу не попали в створ ворот "Базеля".

Группа B

"Бавария" — "Селтик" 3:0

Первый матч Юппа Хайнкеса в Лиге чемпионов после триумфального финала 2013 года завершился крупной победой "Баварии" благодаря голам Томаса Мюллера, Джошуа Киммиха и Матса Хуммельса.

"Андерлехт" — "Пари Сен-Жермен" 0:4

"ПСЖ" — одна из пяти команд, которые набрали максимум очков в трех первых турах. По разу отличились Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар и вышедший на замену Анхель Ди Мария.

Группа C

"Челси" — "Рома" 3:3

Огненный поединок, в котором "Челси" сначала вел 2:0, а затем уступал 2:3. Второй гол Эдена Азара в матче позволил команде Антонио Конте взять хотя бы очко. Оба клуба пока идут без поражений.

"Карабах" — "Атлетико" 0:0

Дебютант Лиги чемпионов из Азербайджана набрал первое в истории очко на групповом этапе. Не помешало даже удаление нападающего Дино Ндлову на 75-й минуте. "Атлетико" еще не одержал ни одной победы.

Группа D

"Барселона" — "Олимпиакос" 3:1

Сотый гол Месси в еврокубках стал главным событием матча, но в центре внимания оказался и защитник "Олимпиакоса" Димитрис Николау, который сначала забил автогол, а в концовке поразил уже чужие ворота. Каталонцы больше тайма играли в меньшинстве из-за удаления Жерара Пике на 42-й минуте.

"Ювентус" — "Спортинг" 2:1

Точный удар Марио Манджукича головой на 84-й минуте принес туринскому клубу три очка. Хозяева оказались в роли догоняющих после автогола Алекса Сандро, но вскоре отыгрались благодаря классному удару Миралема Пьянича со штрафного.

Результаты вторника

Группа Е: "Марибор" — "Ливерпуль" 0:7, "Спартак" — "Севилья" 5:1

Группа F: "Манчестер Сити" — "Наполи" 2:1, "Фейеноорд" — "Шахтер" 1:2

Группа G: "Монако" — "Бешикташ" 1:2, "РБ Лейпциг" — "Порту" 3:2

Группа H: "Реал" — "Тоттенхэм" 1:1, АПОЕЛ — "Боруссия" 1:1