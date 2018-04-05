Лига чемпионов: "Ливерпуль" неожиданно разнес "Сити", "Барса" уверенно победила "Рому"

"Барселона" и "Ливерпуль" сделали твердые шаги на пути к 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Каталонский клуб у себя на "Камп Ноу" не оставил ни единого шанса "Роме", а "Ливерпуль" на "Энфилде" отпраздновал уверенную победу над "Манчестер Сити", который до матча считался фаворитом.
Roberto Firmino, FC "Liverpool"
© AFP / Scanpix

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обещал, что этот матч запомнится надолго, и слово свое сдержал. Уже на 12-й минуте ошибкой оборонительной линии "горожан" воспользовался Мохамед Салах. В середине тайма цели достиг дальний выстрел Алекса Окслейд-Чемберлена, а на 31-й минуте забил Садьо Мане — 3:0.

Настроение красным подпортила травма Салаха — вскоре после перерыва форвард сборной Египта повредил пах и был вынужден покинуть поле. "Сити" же так и не смог воспользоваться своим преимуществом во владении мячом — гости могут вспомнить разве что отмененный из-за офсайда гол Габриэла Жезуса в концовке.

Футболист "Ливерпуля" Джеймс Милнер, ассистировавший Окслейд-Чемберлену в эпизоде со вторым голом хозяев, повторил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш Лиги чемпионов. В своем седьмом матче этого сезона полузащитник сделал восьмой результативный пас и повторил достижения Уэйна Руни и Неймара. У Милнера есть еще четыре матча, чтобы побить рекорд — это если "Ливерпуль" дойдет до киевского финала.

"Барса" победила на "Камп Ноу" благодаря двум автоголам, а также точным ударам Жерара Пике и Луиса Суареса. Впрочем, гол Эдина Джеко оставил "Роме" надежду на успех по сумме двух матчей.

В первом тайме "Рома" оказывала "Барселоне" достойное сопротивление. Римляне долгое время сдерживали атаки хозяев, однако на 38-й минуте после передачи Андреса Иньесты опытнейший Даниэле Де Росси срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме автоголом отметился и Костас Манолас, после чего ворота Алиссона с близкого расстояния поразил Пике. Точный удар Джеко вроде бы оставил римлянам какие-то шансы на победу в противостоянии, но последнее слово осталось за Суаресом — 4:1.

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