Спортивный комментатор, доверенное лицо Владимира Путина и Сергея Собянина Дмитрий Губерниев дал большое интервью sports.ru. По его словам, он знаком с Алиной Кабаевой более 20 лет, но заверил, что ее личная жизнь ему не интересна.
журнал Maxim

Журналист вспомнил, что недавно Светлана Хоркина отказалась отвечать на вопрос про знакомство с мужем Алины. На это Губерниев ответил: личная жизнь на то и является личной жизнью, чтобы в нее не лезли другие. "Меня не интересует личная жизнь Алина Кабаевой".

– Это не личная жизнь, а факт знакомства. Вопрос из серии ”Вы знаете мужа Тины Канделаки?”. И вы скажете: ”Да”. Это не личная жизнь.

– Неправда. Личная жизнь — это то, что касается личного пространства каждого человека. Я еще раз повторяю: мне это неинтересно. Как не интересует ваша личная жизнь. И именно поэтому я про свою личную жизнь не рассказываю в публичном поле. Зачем?

Комментатор так же ушел от ответа и оставил вопрос открытым.

rus.delfi.ee
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