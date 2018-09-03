Журналист вспомнил, что недавно Светлана Хоркина отказалась отвечать на вопрос про знакомство с мужем Алины. На это Губерниев ответил: личная жизнь на то и является личной жизнью, чтобы в нее не лезли другие. "Меня не интересует личная жизнь Алина Кабаевой".

– Это не личная жизнь, а факт знакомства. Вопрос из серии ”Вы знаете мужа Тины Канделаки?”. И вы скажете: ”Да”. Это не личная жизнь.

– Неправда. Личная жизнь — это то, что касается личного пространства каждого человека. Я еще раз повторяю: мне это неинтересно. Как не интересует ваша личная жизнь. И именно поэтому я про свою личную жизнь не рассказываю в публичном поле. Зачем?

Комментатор так же ушел от ответа и оставил вопрос открытым.