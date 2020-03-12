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УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает LʼEquipe со ссылкой на источники.
LʼEquipe: УЕФА отменит Евро-2020
© AP / Scanpix

Ранее в УЕФА официально анонсировали проведение экстренного заседания 17 марта, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро-2020. По данным LʼEquipe, после него о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.

Чемпионат Европы должен был пройти в июне и июле в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.

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