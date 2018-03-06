Российская сторона должна признать существование в стране системы государственной поддержки допинга.
"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF", - цитирует РИА "Новости" заявление Андерсена, сделанное на пресс-конференции по итогам заседания совета IAAF в Бирмингеме.
ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами. В ноябре прошлого года совет IAAF решил не восстанавливать федерацию в правах из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты.
Во вторник совет IAAF вновь рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА. Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к полному исключению ВФЛА.
Признание постулатов из доклада Макларена также требуется для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без аккредитации которого в РФ нельзя будет вообще проводить никакие турниры. Россия делать этого не намерена.
"ВФЛА и РУСАДА по-прежнему не предоставили антидопинговый план на 2018 год. Российские власти по-прежнему не признали систему государственной поддержки допинга, которая была раскрыта Ричардом Маклареном и комиссией Самуэля Шмида. Кроме того, РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством как соответствующее антидопинговым критериям", - уточнил Андерсен.
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что российская сторона намерена обсудить c IAAF возможный запрет на выступление российских спортсменов в нейтральном статусе.
"Мы будем встречаться по этому вопросу в ближайшее время и с рабочей группой, и с IAAF, - сказал Шляхтин. - В какие сроки состоится встреча, я пока не готов ответить".
Подробнее: http://www.newsru.com/sport/06mar2018/july.html
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