Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что, если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
Tarptautinis olimpinis komitetas ir Rusijos vėliava
© AFP / Scanpix

Российская сторона должна признать существование в стране системы государственной поддержки допинга.

"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF", - цитирует РИА "Новости" заявление Андерсена, сделанное на пресс-конференции по итогам заседания совета IAAF в Бирмингеме.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами. В ноябре прошлого года совет IAAF решил не восстанавливать федерацию в правах из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты.

Во вторник совет IAAF вновь рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА. Отказ в выполнении пунктов дорожной карты может привести к полному исключению ВФЛА.

Признание постулатов из доклада Макларена также требуется для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без аккредитации которого в РФ нельзя будет вообще проводить никакие турниры. Россия делать этого не намерена.

"ВФЛА и РУСАДА по-прежнему не предоставили антидопинговый план на 2018 год. Российские власти по-прежнему не признали систему государственной поддержки допинга, которая была раскрыта Ричардом Маклареном и комиссией Самуэля Шмида. Кроме того, РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством как соответствующее антидопинговым критериям", - уточнил Андерсен.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что российская сторона намерена обсудить c IAAF возможный запрет на выступление российских спортсменов в нейтральном статусе.

"Мы будем встречаться по этому вопросу в ближайшее время и с рабочей группой, и с IAAF, - сказал Шляхтин. - В какие сроки состоится встреча, я пока не готов ответить".

Подробнее: http://www.newsru.com/sport/06mar2018/july.html

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