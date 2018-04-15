"Хотел бы официально объявить, что заканчиваю с тренерской деятельностью в НХЛ, — отметил Хичкок. — Хоккей — это вся моя жизнь. Я никогда не смогу отплатить этой игре за то, что она мне дала, а также тем чудесным людям, которых я встретил по ходу моей карьеры".
Хичкок провел в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял "Даллас" (1995-2002, 2017/18), "Филадельфию" (2002-2006), "Коламбус" (2006-2010) и "Сент-Луис" (2011-2017).
"Мы гордимся, что Хичкок работал в нашей команде. Для нас большая честь, что он завершает карьеру здесь, — сказал владелец "Далласа" Том Гальярди. — Хичкок оставил яркий след в истории хоккея и достоин Зала славы НХЛ".
Хичкок провел 1536 матчей (823 победы) в регулярных чемпионатах НХЛ за всю тренерскую карьеру — это четвертый результат после Скотти Боумэна (2141), действующего тренера "Чикаго" Джоэля Кенневилля (1621) и Эла Арбора (1607). На счету Хичкока также 168 матчей (86 побед) в качестве главного тренера в плей-офф — восьмой результат в истории лиги.
Хичкок возглавлял сборную Канады на чемпионате мира 2008 года, где канадцы в финале уступили сборной России в дополнительное время. Кроме того, он входил в тренерский штаб сборной Канады на победных для североамериканцев Олимпийских играх в 2002, 2010 и 2014 годах.
Легендарный хоккейный тренер Хичкок завершил карьеру
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