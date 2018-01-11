Для соперничества за место в команде 43-летнему Бьорндалену нужно было один раз войти в топ-6 или дважды — в топ-12. Сделать этого не удалось. Лучшие результаты в сезоне-2017/18 Бьорндален показал на этапе в шведском Эстерсунде, где дважды стал 18-м.

В индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, самой свежей гонке сезона, Бьорндален с тремя промахами занял 42-е место. Победителем стал лидер общего зачета Мартен Фуркад. Француз сделал один неточный выстрел. Бьорндален проиграл ему более четырех с половиной минут.

По итогам 20-километровой индивидуальной гонки в Руппольдинге критерии отбора удалось выполнить пятерым норвежским биатлонистам — братьям Йоханнесу и Тарьею Бе, а также Эмилю Свендсену, Ларсу Биркеланду и Хенрику Л'Абе Лунну. Шестой возможный участник норвежской команды на Олимпиаде — Эрленд Овренг Бьонтегорд — также не сумел выполнить норматив, но превзошел Бьорндалена по результатам текущего сезона.

Самый титулованный биатлонист мира теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из вышеупомянутых спортсменов или по спецприглашению тренеров.

Бьорндалена по праву называют величайшим биатлонистом в истории. На счету норвежца 13 олимпийских медалей. Восемь из них — золотые. Кроме того, Бьорндален — 20-кратный чемпион мира и шестикратный победитель Кубка мира в общем зачете.

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