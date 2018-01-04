Легендарный боксер Майк Тайсон будет выращивать марихуану

Тайсон уже выкупил 16 гектаров земли в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в лечебных целях.

Половину участка Тайсон отведет под плантацию марихуаны. На остальной территории участка будет располагаться завод по ее переработке, магазин и научный центр, который будет заниматься исследованиями лечебных свойств растения.

Бизнес-партнерами бывшего боксера станут Роберт Хикман и Джей Строммен. Они уже дали устное согласие на участие в проекте.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За долгие годы на ринге он успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Американца по праву считают одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий.