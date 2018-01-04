Легендарный боксер Майк Тайсон будет выращивать марихуану

Легенда бокса Майк Тайсон хочет открыть необычный бизнес. Бывший чемпион мира планирует создать плантацию, на которой будет расти марихуана, передает Washington Post.
Mike'as Tysonas. 1985-1993 m.
© Vida Press

Тайсон уже выкупил 16 гектаров земли в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в лечебных целях.

Половину участка Тайсон отведет под плантацию марихуаны. На остальной территории участка будет располагаться завод по ее переработке, магазин и научный центр, который будет заниматься исследованиями лечебных свойств растения.

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Бизнес-партнерами бывшего боксера станут Роберт Хикман и Джей Строммен. Они уже дали устное согласие на участие в проекте.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За долгие годы на ринге он успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Американца по праву считают одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий.

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