Легендарный боксер Майк Тайсон будет выращивать марихуану

Тайсон уже выкупил 16 гектаров земли в Калифорнии, где с 1 января разрешили продавать марихуану для применения в лечебных целях.
Половину участка Тайсон отведет под плантацию марихуаны. На остальной территории участка будет располагаться завод по ее переработке, магазин и научный центр, который будет заниматься исследованиями лечебных свойств растения.
Бизнес-партнерами бывшего боксера станут Роберт Хикман и Джей Строммен. Они уже дали устное согласие на участие в проекте.
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. За долгие годы на ринге он успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Американца по праву считают одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий.
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