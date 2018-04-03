Легендарный биатлонист Бьорндален объявил о завершении карьеры

"Минувший сезон прошел не так, как я хотел, — приводит слова 44-летнего Бьорндалена ТАСС. — Этот сезон стал последним в моей карьере, хотя я был бы не прочь посоревноваться еще пару лет".
"Я хотел бы сказать, что устал, но это совсем не так. Я хотел принять решение после Пасхи, но, обсудив ситуацию с нашей командой врачей, уже зимой пришел к выводу, что лучше уйти сейчас", — сообщил спортсмен, рассказав, что летом медики несколько раз отмечали у него сердечную фибрилляцию — рассогласование процесса сокращения отдельных групп волокон сердечной мышцы.
В марте Бьорндален сообщил, что у него была возможность выступить за Белоруссию на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, но он отказался от этой идеи. "Я норвежец, было бы сложно выйти на стадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно", — заявил Бьорндален норвежскому телеканалу TV2.
Бьорндален поехал в Пхенчхан в составе тренерского штаба белорусской команды, чтобы поддержать свою жену Дарью Домрачеву, которая завоевала в Южной Корее две медали: серебряную — в масс-старте и золотую — в эстафете.
Сам Бьорндален не выполнил норматив для отбора на Олимпиаду-2018. Для попадания в норвежскую команду 44-летнему Бьорндалену нужно было один раз войти в топ-6 или дважды — в топ-12. Но выше 18 места в этом сезоне он не поднимался. Спортсмен признал, что не заслужил места в сборной. Олимпиада в Пхенчхане могла стать для Бьорндалена седьмой в карьере.
Бьорндалена по праву называют величайшим биатлонистом в истории. На счету норвежца 13 олимпийских медалей. Восемь из них — золотые. Кроме того, Бьорндален — 20-кратный чемпион мира и шестикратный победитель Кубка мира в общем зачете.
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