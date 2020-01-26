Знаменитый баскетболист НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, трагедия случилась в городе Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. На борту воздушного судна было еще минимум три человека.
Причины аварии станут известны после расследования. У 41-летнего Брайанта осталась жена Ванесса и четыре дочки.
Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".
С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), лучшим игроком чемпионата-2008, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд. На счету баскетболиста огромное количество рекордов в сильнейшей баскетбольной лиге мира.
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