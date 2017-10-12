Легенда "Милана" и обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии

Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" , "Милана" и "ПСЖ" Джордж Веа избран президентом Либерии. На выборах главы государства Веа победил своего главного конкурента — вице-президента Либерии Джозефа Бокая.
© Reuters / Scanpix

На посту президента 51-летний Веа сменит Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом и руководила страной на протяжении последних 12 лет.

В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Он набрал свыше 40% голосов, но уступил.

Веа известен по выступлениям за "Монако", "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Челси", "Манчестер Сити" и "Милан". В сезоне-1994/95 он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА.

В 1995-м Веа получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту года в Европе. Кроме того, либериец трижды становился лучшим футболистом Африки. После завершения игровой карьеры в 2003 году Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью.

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