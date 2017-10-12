На посту президента 51-летний Веа сменит Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом и руководила страной на протяжении последних 12 лет.
В 2005 году Веа уже баллотировался на пост президента Либерии. Он набрал свыше 40% голосов, но уступил.
Веа известен по выступлениям за "Монако", "Пари Сен-Жермен", "Марсель", "Челси", "Манчестер Сити" и "Милан". В сезоне-1994/95 он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА.
В 1995-м Веа получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту года в Европе. Кроме того, либериец трижды становился лучшим футболистом Африки. После завершения игровой карьеры в 2003 году Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью.
Легенда "Милана" и обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии
Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" , "Милана" и "ПСЖ"...
Шарапова впервые за пять месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла...
Овечкин разбушевался: российский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не на шутку...
Знарок не побил рекорд Тихонова: 7 самых длинных победных серий в КХЛ
Суперсерия СКА Олега Знарка закончилась на 21-м матче:...
Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (28)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (365)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (27)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (21)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...