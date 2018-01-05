Популярная американская певица Леди Гага намерена исполнить официальный гимн ЧМ-2018 по футболу в России. Автором песни выступит музыкальный продюсер Надир Хайят, более известный как RedOne, который уже предложил свои услуги комитету ФИФА.
"Я подал заявку на написание официального гимна, но не знаю, когда будет принято решение", — заявил RedOne. Продесер добавил, что пока не может рассекретить название своей песни.
Как отмечает издание, это уже не первый опыт продюсера в создании композиций для крупных футбольных турниров. Из-под его пера вышла песня Bamboo для Кубка мира-2006. Он также написал песню We are one, исполненную Дженнифер Лопес и рэпером Pitbull на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.
Даже если ФИФА не даст зеленый свет композиции, футбольные болельщики получат возможность услышать ее во время международных соревнований в России. "Что бы ни случилось, я выпущу песню к чемпионату мира", — пообещал RedOne.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 будут проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.
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