Латвия после поражения Италии стала пятой в Европе — лучший результат с 1993 года

На групповом этапе Латвия с четырьмя победами в пяти матчах со второго места (после сербов) вышла в 1/8 финала. В плей-офф команда сначала разгромила черногорцев, но в четвертьфинале уступила словенцам (97:103).
Итоговое место Латвии на Евробаскете-2017 — пятое или шестое — зависило от результата матча Италия — Сербия. Если в полуфинал выходили итальянцы, то сербы занимали пятую строку, а Латвия — шестую.
В последнем из четвертьфиналов сербы довольно долго "раскачивались", набрав свои первые очки лишь на 5-й минуте. Италия с небольшим перевесом лидировала большую часть стартовой четверти, в последний раз счет был равным на 21-й минуте, после чего сербская команда стала уходить вперед.
На 18-й минуте разница впервые превысила "+10" в пользу Сербии. "Скуадра Адзурра" сократила отставание до "-5", но к середине третьей четверти уступала уже 15 очков. Фавориты контролировали ход поединка и не подпустили к себе оппонентов ближе, чем на 9 очков, и второй раз подряд вышли в полуфинал (на ЧЕ-2015 они замкнули топ-4).
Таким образом, полуфинальные пары составили: Словения — Испания (14 сентября) и Россия — Сербия (15 сентября).
Среди сборных, выбывших на стадии четвертьфинала, Латвия в итоге станет пятой, Германия — шестой, Италия — седьмой, Греция — восьмой.
Пятое место латвийской сборной — лучший для нее результат после восстановления независимости. Сборная Латвии с 1993 года вновь участвует в чемпионатах Европы, трижды в финальных турнирах попадала в четвертьфинал, и до нынешнего турнира дважды занимала 8-е место (2001 и 2015 гг). Если вспомнить историю, то в 1935 году на первом чемпионате Европы сборная Латвии выиграла золотые медали, а в 1939-м — стала вице-чемпионом.
Евробаскет. 1/4 финала
Италия — Сербия 67:83 (17:18, 16:26, 15:15, 19:24)
Италия: Белинелли 18, Датоме 15, Бернс 9, Мелли 7, Хэкетт 5, Арадори 4, Билига 4, Фильой 3, Кузин 2.
Сербия: Богданович 22, Мачван 13, Лучич 11, Милосавлевич 10, Марьянович 10, Кузмич 9, Йович 6, Мицич 2.
13 сентября. Стамбул.
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