На турнире во Флориде Остапенко впервые в сезоне одержала пять побед подряд (с 1/32 финала до полуфинала) и впервые в этом году обыграла двух соперниц из топ-10 — чешку Петру Квитову и украинку Элину Свитолину.

В матче за первый титул в сезоне и третий в карьере латвийская чемпионка "Ролан Гаррос-2017" проиграла американке Слоун Стивенс — 6:7, 1:6. 20-летняя Остапенко — самая молодая в десятке лучших теннисисток планеты. Она по-прежнему стоит в рейтинге пятой, но всего до 19 очков сократила отставание от занимающей четвертое место Свитолиной — 5611 против 5630.

Новая чемпионка Майами Стивенс впервые в карьере вошла в топ-10 и поднялась на девятую строчку. А лидером рейтинга осталась румынка Симона Халеп — ее преимущество над датчанкой Каролин Возняцки составляет 1350 очков.

Вторая ракетка Латвии 27-летняя Анастасия Севастова в третьем круге турнира в Майами проиграла экс-первой ракетке мира белоруске Виктории Азаренко, и в новом рейтинге поднялась с 17-й на 16-ю строку (личный рекорд — 15-е место). Азаренко вернулась в топ-100, а россиянка Мария Шарапова находится в четвертом десятке. Третья ракетка Латвии 25-летняя Диана Марцинкевич занимает в рейтинге 274-е место (ранее — 271-е).

У мужчин лидером мирового рейтинга вновь стал испанец Рафаэль Надаль. 15-кратный чемпион "Больших шлемов" из-за травмы не выступал после AusOpen-2018, но спустя месяц вернулся на первое место после неудачи в Майами 36-летнего швейцарца Роджера Федерера — прошлогодний чемпион проиграл уже во втором круге игроку из второй сотни австралийцу Коккинакису. Теперь Федерер отстает от испанца на 100 очков.

31-летний Надаль начал свою 168-ю неделю в качестве первой ракетки мира и останется ею как минимум три недели, что позволит ему сравняться по этому показателю с Джоном Макинроем и выйти на шестое место в истории. Вернуться в тур Надаль планирует в середине апреля в Монте-Карло, где ему защищать титул (а затем в Барселоне, Мадриде и на "Ролан Гаррос").

А чемпионом "Мастерса" Майами стал американец Джон Изнер. В финале он обыграл немца Александра Зверева (5-й в рейтинге) со счетом 6:7, 6:4, 6:4 и установил рекорд по возрасту на момент первой победы на "Мастерсе". Сейчас Изнеру 32 года и 11 месяцев. Ранее рекордсменом был Иван Любичич, который в 2010-м выиграл в Индиан-Уэллсе в возрасте 31 года и 2 дней. Только две теннисиста вообще выигрывали "Мастерсы" позже Изнера — Андре Агасси и Роджер Федерер.

Изнер поднялся на девятую позицию и повторил личный рейтинговый рекорд, который установил в 2012 году. 20-летний Зверев поменялся местами с болгарином и теперь четвертый, от третьего места, которое занимает хорват Марин Чилич, он отстает на 60 очков.

29-летний Эрнест Гулбис из Латвии за неделю отступил на две позиции и теперь он 192-й. Других представителей Латвии в топ-500 нет — Мартиньш Поджус стоит 565-м.

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Рейтинг WTA на 2 апреля

1 (1) Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков

2 (2) Каролин Возняцки (Дания) — 6790

3 (3) Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970

4 (4) Элина Свитолина (Украина) — 5630

5 (5) Алена Остапенко (Латвия) — 5611

6 (6) Каролина Плишкова (Чехия) — 4730

7 (7) Каролин Гарсия (Франция) — 4625

8 (8) Винус Уильямс (США) — 4277

9 (12) Слоун Стивенс (США) — 3938

10 (9) Петра Квитова (Чехия) — 3271

12 (11) Дарья Касаткина (Россия) — 2940

…16 (17) Анастасия Севастова (Латвия) — 2460

…41 (42) Мария Шарапова (Россия) — 1257

…92 (186) Виктория Азаренко (Беларусь) — 695

Рейтинг ATP на 2 апреля

1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 8770

2 (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 8670

3 (3) Марин Чилич (Хорватия) — 4985

4 (5) Александр Зверев (Германия) — 4925

5 (4) Григор Димитров (Болгария) — 4635

6 (6) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470

7 (7) Доминик Тим (Австрия) — 3665

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390

9 (17) Джон Изнер (США) — 3125

10 (9) Давид Гоффен (Бельгия) — 3110

…13 (12) Новак Джокович (Сербия) — 2310

…19 (23) Хен Чон (Южная Корея) — 1897

…192 (190) Эрнест Гулбис (Латвия) — 302