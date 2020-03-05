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Парагвайская полиция задержала чемпиона мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо за использование поддельных документов при пересечении границы.
Ronaldinho
Ronaldinho
© AFP / Scanpix

В среду вечером в номере отеля бывшего футболиста полиция произвела обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные паспорта. Роналдиньо и сопровождающий его брат Роберто находятся в гостинице под стражей полиции. Ожидается, что в четверг оба дадут объяснения в прокуратуре.

Еще один человек, сопровождавший братьев, был арестован. Роналдиньо с братом активно сотрудничают со следствием и уверяют, что именно он обманул их и должен понести ответственность, сообщает ESPN.

Экс-игрок Барселоны приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Ранее Роналдиньо, завершившего карьеру футболиста в 2018 году, лишили загранпаспорта за неуплату налогов.

NEWSru.com
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