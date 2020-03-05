В среду вечером в номере отеля бывшего футболиста полиция произвела обыск, в ходе которого были обнаружены поддельные паспорта. Роналдиньо и сопровождающий его брат Роберто находятся в гостинице под стражей полиции. Ожидается, что в четверг оба дадут объяснения в прокуратуре.
Еще один человек, сопровождавший братьев, был арестован. Роналдиньо с братом активно сотрудничают со следствием и уверяют, что именно он обманул их и должен понести ответственность, сообщает ESPN.
Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020
Экс-игрок Барселоны приехал в Асунсьон, чтобы принять участие в благотворительной акции. Ранее Роналдиньо, завершившего карьеру футболиста в 2018 году, лишили загранпаспорта за неуплату налогов.
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