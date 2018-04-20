Кубок Стэнли: Овечкин установил рекорд, "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Коламбусом"

"Вашингтон", который считается фаворитом в противостоянии, начал его с двух домашних поражений — 3:4 и 4:5. Второй матч столичный клуб проиграл несмоторя на две шайбы Овечкина. Однако в Коламбусе "Вашингтону" удалось вернуть интригу.

Первый гостевой матч "Кэпиталз" выиграли со счетом 3:2, а теперь победили с еще более крупным счетом — 4:1. Евгений Кузнецов забил гол и отдал две результативные передачи. В активе Овечкина гол плюс пас. Овечкин провел 101-й матч за "Вашингтон" в рамках плей-офф чемпионата НХЛ — это новый рекорд столичного клуба.

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин завершил матч с отрицательный показателем полезности "минус 1" и четырьмя минутами штрафа. Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков.

Счет в серии сравнялся — 2-2. Теперь команды вернутся в Вашингтон, где пройдет пятый матч серии. Каждому из соперников надо выиграть две встречи, чтобы пройти в 1/4 финала плей-офф.

Параллельно с этой игрой состоялся еще один матч. "Бостон" победил "Торонто" 3:1 и с таким же счетом повел в серии. Напомним, на данный момент известна одна пара второго раунда: в полуфинале Западной конференции встретятся "Вегас" и "Сан-Хосе", которые выиграли свои первые серии с сухим счетом 4-0.