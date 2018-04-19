"Сан-Хосе" стал второй командой, которой удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли. "Акулы" не позволили "Анахайму" выиграть ни одного из четырех матчей серии. Последняя игра соперников завершилась победой "Шаркс" со счетом 2:1.
Встреча прошла на домашней площадке "Сан-Хосе". В составе победителей отличились Маркус Серенсен и Томаш Хертл. Единственную шайбу у гостей забросил Эндрю Кольяно.
В четвертьфинале Кубка Стэнли "Сан-Хосе" сыграет с дебютантом лиги "Вегасом", который в первом раунде выиграл серию у "Лос-Анджелеса" с сухим счетом 4-0. Первый четвертьфинальный матч пройдет 27 апреля.
В другом матче дня "Питтсбург" нанес крупное поражение "Филадельфии" со счетом 5:0. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. В составе его команды голы также забили Фил Кессел, Кристофер Летанг, Сидни Кросби и Райли Шейэн. "Питтсбург" упрочил лидерство в серии — 3-1.
Два гола и результативная передача Никиты Кучерова помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" (3:1) и повести в серии со счетом 3-1. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков и стал первой звездой встречи.
Победитель регулярного чемпионата "Нэшвилл" одолел "Колорадо" со счетом 3:2. Защитник "лавин" Сергей Задоров отметился результативной передачей. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Нэшвилла".
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