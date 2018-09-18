Уважаемые болельщики!
Благодарим вас за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций УЕФА против команд Сан-Марино и Молдовы. Во многом за счет активной помощи трибун, неравнодушных к «белакрылым», наши ребята смогли позитивно стартовать в новом международном турнире и набрать очки, столь нужные для борьбы за выход в финальную часть Евро-2020.
В то же время вынуждены с огорчением констатировать: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе «В12» активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры «националки» в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.
Друзья, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию «Белорусская федерация футбола». Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам.
Друзья! 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе «Динамо» предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами. Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло — и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы.
С уважением,
Ассоциация «Белорусская федерация футбола».
Напомним, что во время матча сборной Беларуси против Сан-Марино сектор фанатов некоторое время скандировал кричалку "Хто не скача, той маскаль!", а ближе к концу матча болельщики зажгли пиротехнику.
Также пиротехника использовалась белорусскими болельщиками на матче сборной в Кишиневе.
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