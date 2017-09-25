В числе претендентов сплошь игроки атаки — форвард "Реала" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и новичок "ПСЖ" Неймар. Церемония награждения пройдет 23 октября в Лондоне. Тогда же назовут обладателей других наград.
На звание лучшего тренера претендуют итальянцы Антонио Конте ("Челси") и Массимиллиано Аллегри ("Ювентус"), а также француз Зинедин Зидан ("Реал"). Награда лучшему вратарю достанется итальянцу Джанлуиджи Буффону ("Ювентус"), костариканцу Кейлору Навасу ("Реал") или немцу Мануэлю Нойеру ("Бавария").
В прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал Роналду. Португалец получил награду в четвертый раз. Пять раз лучшим признавали Месси. Он — рекордсмен по этому показателю.
Кто лучший игрок года: Роналду, Месси или Неймар?
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