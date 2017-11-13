В Европе борьбу продолжают шесть команд, и всем им осталось сыграть по ответному матчу. После победы над Грецией 4-1 Хорватия одной ногой уже в России, а вот четырехкратный чемпион мира Италия - на волоске от вылета после проигрыша Швеции 0-1.

В воскресенье Северная Ирландия не смогла в Базеле обыграть швейцарцев и потеряла надежду на путевку в Россию. Швейцарцы вышли в финал в 11-й раз.

Еще один финалист определится во вторник в ответном матче Ирландии с Данией. Их первая встреча в воскресенье завершилась нулевой ничьей. Днем позже выяснят победителя заокеанские пары: Перу - Новая Зеландия и Гондурас - Австралия.

В первый день календарной зимы в Кремле жеребьевка распределит 32 команды по группам, а сам месячный праздник футбола стартует 14 июня.

Кто уже вышел

Россия как принимающая страна автоматически получила место в финальной части и попала в первую корзину жеребьевки.

Самая титулованная сборная - пятикратный чемпион мира и единственная страна, ни разу не пропускавшая финальную часть, Бразилия - первой получила путевку в Россию после безупречной отборочной кампании.

Действующий чемпион Германия, на счету которой четыре Кубка мира, прошла отборочный цикл не менее убедительно - 10 побед в 10 играх.

Чемпион Европы Португалия во главе с Криштиану Роналду вышла с первого места в группе благодаря домашней победе над Швейцарией, которой теперь приходится играть стыковые матчи с Северной Ирландией, несмотря на блестящее выступление в группе: до поражения в Лиссабоне швейцарцы выиграли девять из девяти игр.

Четвертый номер мирового рейтинга, Аргентина, дотянула до последней игры с Эквадором, пропустила на первой минуте и лишь благодаря хет-трику Лионеля Месси обеспечила себе место в финальной части.

Из команд топ-10 мирового рейтинга на этапе отборочной кампании оступились только сборная Чили, не попавшая в финальную часть, и команда Перу, которой пришлось играть стыковые матчи с Новой Зеландией.

Бельгия, дошедшая на предыдущем чемпионате в Бразилии до четвертьфинала, легко вышла с первого места в группе, выиграв 9 из 10 матчей и сведя один вничью, как и вернувшая себе былую форму Испания.

Польша, собравшая самый сильный за последние десятилетия состав во главе с нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски, уверенно обошла фаворитов группы, Румынию и Данию, а Франции хватило семи побед, чтобы обойти шведов и вылетевших голландцев.

С первых мест в европейских группах в финальную часть попали также сборная Англии, показавшая на прошлом чемпионате в Бразилии худший с 1958 года результат - вылет после двух матчей, команда Сербии, за которую выступает полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, а также главный европейский сюрприз последних лет - сборная Исландии, дошедшая до четвертьфинала на Евро-2016.

По итогам отборочной кампании исландцы оставили за бортом финальной части Турцию и Украину, а Хорватию вынудили играть стыковые матчи.

Из Южной Америки, помимо сборных Бразилии и Аргентины, в Россию прилетят команды Уругвая во главе с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом и Колумбии - которую игрок "Реал Мадрида" и "Баварии" Хамес Родригес дотащил до четвертьфинала прошлого чемпионата, став по ходу дела его лучшим бомбардиром.

К ним присоединится Перу, если пройдет новозеландцев.

Прочую Америку представят сборные Мексики, не испытавшей проблем в отборочном цикле, а также Коста-Рики, прошедшей в финальную часть лишь благодаря голу с пенальти в добавленное время. Компанию им составит дебютант первенства, Панама, а США заняли в группе лишь пятое место - и впервые за 32 года пропустят чемпионат мира.

Шансы остаются у Гондураса, если он одолеет в стыковых матчах Австралию.

В противном случае австралийцы присоединятся к прошедшим отбор в Азии сборным Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Последняя обошла австралийцев только благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Иран уже пятый раз едет за Кубком мира, однако пока ему удалось выиграть лишь один матч в финальной части - против США на чемпионате 1998 года во Франции.

С тех же пор Япония не пропускает ни одного мундиаля и даже дважды выходила из группы. Принимавшая вместе с ней чемпионат 2002 года Южная Корея имеет лучший среди всех азиатских команд послужной список - они 10 раз выходили в финальную часть, включая девять последних чемпионатов мира.

Африканский континент на летнем первенстве в России представят Марокко - впервые за 20 лет, Египет и Тунис, пропустившие последние два чемпионата, Нигерия, не пропускавшая последние три, а также Сенегал, для которого это лишь второе в истории подобное достижение после искрометного дебюта в 2002 году, когда новички обыграли в матче открытия чемпионов мира Францию и дошли аж до четвертьфинала.